"Боруссия" увидела в футболисте "Спартака" Ларссоне замену Холанду

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Дортмундская "Боруссия" рассматривает кандидатуру нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Джордана Ларссона в качестве возможной замены форварду немецкой команды Эрлингу Холанду, сообщает Goal.com.

Помимо "Боруссии" шведским футболистом интересуется также английский "Вест Хэм".

23-летний Ларссон в нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги провел за "Спартак" 23 матча, в которых забил 12 мячей. Является сыном легендарного шведского футболиста Хенрика Ларссона, игравшего, в частности, за "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Селтик". Ныне Ларссон-старший работает в тренерском штабе "Барселоны".

Ранее сообщалось о возможном уходе Холанда, установившего несколько рекордов результативности в Лиге чемпионов УЕФА, в один из ведущих клубов Европы. По сообщениям СМИ, представители 20-летнего футболиста провели предварительные переговоры с испанскими "Барселоной" и "Реалом".