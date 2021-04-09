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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам в большинстве

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин провел один из голов "Вашингтона" в ворота "Бостона" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гол Овечкина состоялся в середине второго периода, когда его команда владела численным преимуществом в два игрока. По числу шайб, заброшенных в большинстве, Овечкин является одним из лидеров НХЛ за всю ее историю. Гол в ворота "Бостона" стал 266-м для россиянина в большинстве. Капитан "Вашингтона", таким образом, вышел на чистое второе место по этому показателю.

Лидирует здесь завершивший в 2006 году карьеру канадец Дэйв Андрейчук – 274 гола в большинстве.

Гол Овечкина, однако, не спас "Вашингтон" от поражения – 2:4.

хоккей Александр Овечкин

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