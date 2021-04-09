Футболист "Реала" Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

В первом матче 1/4 финала турнира против английского "Ливерпуля" 6 апреля Винисиус провел в ворота соперника два гола, а "Реал" одержал на своем поле победу со счетом 3:1.

На звание игрока недели также претендовали полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, форвард французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и полузащитник английского "Челси" Жоржиньо.