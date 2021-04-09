ФИФА в год пандемии помогла РФС беспроцентным займом на $5 млн

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз в 2020 году, когда из-за коронавирусных ограничений были отменены или перенесены крупнейшие международные соревнования, получил финансовую помощь от ФИФА.

Как говорится в отчете РФС, в прошлом году ФИФА разработал и реализовал план, в рамках которого РФС получил беспроцентный заем на $5 млн. Кроме того, РФС был перечислен $1 млн помощи для покрытия расходов на противодействие коронавирусу и поддержку женского футбола.

Также в прошлом году РФС заключил договор о кредитной линии с Газпромбанком с лимитом выдачи 250 млн рублей, сказано в отчете. Фактически ресурсы ГПБ были использованы как бридж-кредит: в ноябре РФС привлек в рамках этой линии 50 млн рублей, но вернул их ГПБ в течение двух недель после поучения денег от партнеров союза.

Осенью 2020 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что союз получил от ФИФА $100 млн за проведение чемпионата мира 2018 года

В том же году ФИФА направляла $150 млн ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления в связи с пандемией национальных чемпионатов - по $500 тыс. на каждую ассоциацию, в том числе - российскую.