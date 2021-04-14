Овечкин до трех шайб сократил отставание от топ-5 бомбардиров в истории НХЛ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в ворота "Филадельфии" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем периоде, на 36-й минуте Овечкин поразил ворота "Филадельфии", после чего счет стал 6:1 в пользу "Вашингтона" и до окончания двадцатиминутки не изменился.

Таким образом, российский хоккеист довел до 728 число своих голов в карьере в НХЛ. В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ он занимает шестое место и на три гола отстает от находящегося на пятой строчке канадца Марселя Дионна, завершившего карьеру в 1989 году.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.