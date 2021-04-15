Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Анна Щербакова показала лучший результат в короткой программе на проходящем в Японии командном чемпионате мира.

За свой прокат она заработала 81,07 балла.

Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (80,35), третьей – японка Каори Сакамото (77,78).

Щербакова и Туктамышева принесли в копилку сборной России 12 и 11 очков соответственно.

В общей сложности, с учетом ранее прошедшего ритм-танца, российская команда набрала 35 очков и лидирует в общем зачете. Далее идут Япония (27), США (25), Италия (22), Канада (14) и Франция (12).

Чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 18 апреля.