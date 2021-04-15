Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Анна Щербакова показала лучший результат в короткой программе на проходящем в Японии командном чемпионате мира.

За свой прокат она заработала 81,07 балла.

Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (80,35), третьей – японка Каори Сакамото (77,78).

Щербакова и Туктамышева принесли в копилку сборной России 12 и 11 очков соответственно.

В общей сложности, с учетом ранее прошедшего ритм-танца, российская команда набрала 35 очков и лидирует в общем зачете. Далее идут Япония (27), США (25), Италия (22), Канада (14) и Франция (12).

Чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 18 апреля.

фигурное катание

Новости по теме

Новости

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Сборная России перед Евро-2020 сыграет с Польшей и Болгарией

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

"Челси" завоевал путевку в полуфинал ЛЧ, пройдя "Порту"

ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

Вратарь ФК "Локомотив" Гилерме дисквалифицирован на два матча

Кудашов стал новым главным тренером московского ХК "Динамо"

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

"Зенит" вышел в плей-офф Евролиги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код