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Константин Цзю назвал нулевой вероятность участия в выставочном бое

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю не намерен участвовать в показательном поединке по примеру Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

"Ноль желания. Не будет этого выставочного боя", - сказал 51-летний Цзю "Интерфаксу".

В ноябре 54-летний американец Майк Тайсон провел выставочный бой против своего соотечественника Роя Джонса-младшего (52 года), имеющего российское гражданство. Поединок легенд мирового бокса прошел в Лос-Анджелесе, он растянулся на все восемь раундов. По его итогам судьи объявили о ничейном результате.

В марте о возобновлении своей карьеры заявил бывший чемпион мира по боксу 48-летний американец Оскар Де Ла Хойя.

бокс Константин Цзю

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