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Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов
Российский фигурист Михаил Коляда
Фото: Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Михаил Коляда стал третьим в производственной программе на проходящем в Осаке командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Его прокат судьи оценили в 180,72 балла.

Еще один российский фигурист, Евгений Семененко показал пятый результат – 166,33 балла.

Первым стал американец Натан Чен (203,24), вторым – японец Юдзуру Ханю (193,76).

Перед заключительным соревновательным днем чемпионата россияне сохранили лидерство в общем зачете, они набрали 91 очко (18 из них – Коляда и Семененко за места, занятые по итогам произвольной программы).

На втором месте находится сборная США (83), далее идут Япония (78), Франция (56), Италия (53), Канада (42).

Командный чемпионат мира - World Team Trophy – носит статус неофициального, санкции CAS, запрещающие россиянам выступать под флагом РФ, на него не распространяются.

Командный ЧМ проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза – Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз – бронзовым.

фигурное катание

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