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Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

13 апреля ПСЖ на своем поле со счетом 0:1 уступил немецкой "Баварии" в ответном матче 1/4 финала турнира, Неймар отметился тремя ударами в створ ворот. По сумме двух встреч в полуфинал вышел французский клуб благодаря лучшему показателю по голам на выезде (в первом матче в Мюнхене ПСЖ победил со счетом 3:2).

На звание игрока недели также претендовали Кристиан Пулишич ("Челси", Англия), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия) и Каземиро ("Реал", Испания). Все – полузащитники.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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