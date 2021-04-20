"Эвертон" назвал предателями английские клубы, вступившие в Суперлигу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Английские футбольные клубы, вошедшие в состав Суперлиги, порочат репутацию Английской премьер-лиги (АПЛ) считает участник АПЛ "Эвертон".

"Шесть клубов действуют исключительно в своих интересах. Шесть клубов порочат репутацию нашей лиги и игры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

В "Эвертоне" считают, что эти клубы "предают большинство футбольных болельщиков в нашей стране и за ее пределами".

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.