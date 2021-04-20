Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб "Краснодара"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара", сообщает пресс-служба ФК.

Об условиях, на которых Василий Березуцкий будет работать в "Краснодаре", не говорится.

38-летний специалист трудоустроен в "Краснодаре" вслед за Виктором Гончаренко, которому он помогал в ЦСКА по ходу нынешнего сезона.

22 марта Гончаренко покинул московский ЦСКА, 6 апреля он возглавил "Краснодар", сменив в этой команде ушедшего в отставку Мурада Мусаева. Вскоре из ЦСКА ушли и другие помощники Гончаренко - Александр Ермакович и Руслан Зубик, вскоре тоже ставшие работать в "Краснодаре".