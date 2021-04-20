Суд в Мадриде запретил ФИФА и УЕФА мешать созданию футбольной Суперлиги

Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Суд в столице Испании во вторник высказался за то, чтобы запретить ФИФА, УЕФА, организаторам турниров и национальным футбольным федерациям, включая испанскую, принимать какие бы то ни было карательные меры против грандов европейского футбола, объявивших об организации собственного турнира - Суперлиги, сообщает газета "Паис".

В суде пришли к выводу, что федерациями нельзя принимать какие бы то ни было меры, "прямо или косвенно вводящие какие-то ограничения, запреты" с целью воспрепятствовать учреждению Суперлиги.

Кроме того, суд постановил, что футбольные федерации, включая ФИФА и УЕФА, не имеют права принимать "какие бы то ни было дисциплинарные меры, санкции", против команд, желающих участвовать в новом турнире. В частности, суд счел незаконным исключать команды из других национальных и международных соревнований в отместку за решение присоединиться к Суперлиге.

Наконец, мадридский суд посчитал, что ФИФА и УЕФА нельзя вводить ограничительные меры против игроков и руководителей клубов из Суперлиги. "Паис" поясняет, что это, в частности, означает, что нельзя отстранять футболистов от участия в матчах сборных лишь потому, что их клубы - участники Суперлиги.

Выяснилось, что в этот суд еще на прошлой неделе обратились как раз участники Суперлиги, стремящиеся защититься от возможных карательных мер со стороны футбольных федераций. Ранее как эти клубы, так и УЕФА выражали готовность отстаивать свои интересы в судах.

В УЕФА при этом пока не определились с тем, как реагировать на подобные демарши Суперлиги. По сообщению испанской газеты "А-Бэ-Сэ", глава организации Александер Чеферин предупредил, что по-прежнему твердо намерен вводить санкции против клубов, решивших учредить собственный турнир без участия УЕФА. В то же время, издание подчеркивает, что не все в УЕФА настроены столь решительно: некоторые руководители полагают, что лучше не усугублять конфликт, а постараться найти компромисс с участниками Суперлиги.

Как сообщалось, 12 известнейших европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и финал на нейтральном поле.

В УЕФА выражали готовность, если проект Суперлиги будет претворен в жизнь, подать иски в суд на "взбунтовавшиеся" клубы и добиваться от них компенсаций в 50 млрд евро. Однако сами 12 клубов, по сообщению итальянских СМИ, уже предупредили, что готовы к противостоянию в судах и уже приняли меры на случай, если им придется подавать встречные иски.