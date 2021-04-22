Дзюба назвал победой футбола срыв проекта Суперлиги

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба выразил удовлетворение в связи с тем, что организаторам европейской Суперлиги не удалось воплотить проект в жизнь.

"Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол, поэтому смотрим в будущее с оптимизмом", - сказал Дзюба в инстаграме.

Накануне вышло заявление Суперлиги, в котором говорилось о том, что проект приостанавливается в связи с тем, что многие клубы вышли из ее состава.

Как сообщалось, 12 топовых европейских футбольных клубов ранее объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было достичь 20.

Вскоре на фоне критики проекта со стороны УЕФА, а также руководителей национальных лиг, о выходе из Суперлиги объявили английские клубы, а также "Атлетико" и "Интер". "Ювентус" и "Милан", в свою очередь, выразили свои сомнения в реализации проекта.