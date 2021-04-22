Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о подписании нового соглашения со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает пресс-служба ФК в четверг, контракт будет действовать до лета 2022 года.

Ранее СМИ сообщали о продлении соглашения как о свершившемся факте, однако официального подтверждения от клуба до настоящего момента еще не поступало.

Предыдущий контракт "Милана" с Ибрагимовичем действовал до 30 июня 2021 года.

На счету Ибрагимовича 84 гола в 130 матчах за команду.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года. До этого он уже играл за "Милан" и по разу выиграл с ним чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).

С 2001 года Ибрагимович выступает за сборную Швеции и является лучшим бомбардиром в истории команды (62 мяча в 116 матчах).