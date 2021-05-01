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Трусова покинула тренерскую группу Плющенко

Трусова покинула тренерскую группу Плющенко
Александра Трусова во время показательных выступлений на ЧМ по фигурному катанию в Швеции в марте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко объявил о том, что бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова покидает его тренерскую группу.

"1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой, будут в будущем перед ней выполнены", - написал Плющенко в инстаграме.

"Наша команда @angelsofplushenko не будет гадать, а просто пожелает ей только побед,, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремлённой и трудоспособной спортсменкой!" – добавил он.

"По условиям нашего соглашения, мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаемся, безусловно, друзьями.Надеемся в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях", - подчеркнул Плющенко.

Трусова ранее занималась в тренерской группе Этери Тутберидзе в "Самбо-70", куда сейчас и возвращается. К группе Плющенко она присоединилась в мае 2020 года. В нынешнем году она стала бронзовым призером ЧМ в Стокгольме.

фигурное катание Александра Трусова Евгений Плющенко

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