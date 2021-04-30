Первый канал покажет все матчи сборной России на ЧМ по хоккею

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Первый канал будет транслировать все матчи с участием сборной России по хоккею на чемпионате мира-2021 в Риге, сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что они будут показаны в прямом эфире на цифровых платформах канала. При этом четыре матча групповой стадии покажут и в телевизионном эфире. Это встречи Россия – Чехия (21 мая), Великобритания – Россия (22 мая), Швейцария – Россия (29 мая), Россия – Швеция (31 мая).

"Также Первый канал покажет в эфире все матчи плей-офф с участием сборной России", - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая на групповом этапе россияне сыграют со Словакией, 26 мая – с Данией, 1 июня – с Белоруссией.

3 июня пройдут четвертьфиналы, куда выйдут по четыре лучшие команды обеих групп. Полуфиналы запланированы на 5 июня, матч за третье место и финал – на 6 июня.