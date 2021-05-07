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Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты юниорской сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Канады в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет в США.

Встреча, прошедшая в ночь на пятницу по московскому времени, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) в пользу канадцев.

В составе россиян голы провели Матвей Мичков (6-я минута), Дмитрий Бучельников (19), Владимир Грудинин (50).

В составе сборной Канады точные броски нанесли Коннор Бедард (16), Шейн Райт (20, 60 – в пустые ворота), Бреннан Отман (25), Логан Стэнковен (37)

Таким образом, сборная Канады в четвертый раз стала победителем юниорского ЧМ, российская команда выигрывала трофей трижды, в предыдущий раз – в 2007 году.

Бронзовым призером стала сборная Швеции, со счетом 8:0 в матче за третье место разгромившая Финляндию.

На групповом этапе сборная России победила США (7:6, в овертайме), Чехию (11:1), Германию (6:1) и уступила Финляндии (3:4, по буллитам). Со второго места она вышла в четвертьфинал, где победила Белоруссию (5:2). В полуфинале россияне взяли верх над Финляндией (6:5).

хоккей

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