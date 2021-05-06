Россия вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею и сыграет с Канадой

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты юниорской сборной России завоевали путевку в финал чемпионата мира среди игроков до 18 лет.

В полуфинале проходящего в США турнира они нанесли поражение сверстникам из Финляндии со счетом 6:5 (2:2, 2:0, 3:2).

В составе россиян по два гола провели Никита Чибриков и Иван Мирошниченко, по одному – Даниил Лазутин и Матвей Мичков. У финнов дубли на счету Саму Салминена и Йоакима Кеммеля, один точный бросок нанес Вернер Миеттинен.

Россияне вели с разницей в три шайбы в середине третьего периода, после чего позволили сопернику дважды поразить ворота и восстановить интригу до окончания двадцатиминутки.

Итоговой статистики в ваши ленты pic.twitter.com/cVNurSgDbF — Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021

В финале сборная России сыграет с Канадой, которая в полуфинале со счетом 8:1 (0:0, 2:1, 6:0) победила Швецию.

Финал пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.