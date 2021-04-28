Российские хоккеисты уступили финнам на чемпионате мира среди юниоров

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты юниорской сборной России в матче группового этапа уступили сверстникам из Финляндии на чемпионате мира среди игроков до 18 лет, который проходит в США.

Встреча на льду Comerica Center в городе Фриско (штат Техас) завершилась со счетом 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, которые перевели игру в овертайм, забив два гола на последних минутах. Дополнительное время также не выявило победителя. В серии буллитов сильнее оказалась команда Финляндии.

Накануне россияне в овертайме нанесли поражение США. Таким образом, сборная России набрала 3 очка - и в группе В занимает второе место, уступая чехам.

30 апреля россияне сыграют с немцами. 2 мая сборная проведет заключительный матч группового этапа - с командой Чехии.

В группе А выступают юниорские сборные Белоруссии, Канады, Латвии, Швейцарии и Швеции. Игры этих команд пройдут на арене Children's Health StarCenter (Плейно, Техас).

Чемпионат стартовал 26 апреля. Четвертьфиналы состоятся 3 мая, полуфиналы - 5 мая. Золото, серебро и бронзу разыграют 6 мая на льду Comerica Center.