РФС счел, что меры безопасности на арене "Зенита" мешали фанатам "Локомотива"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Меры безопасности на домашнем стадионе "Зенита" во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" были избыточными и мешали болельщикам, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), который провел свое расследование инцидентов.

Ранее "Локомотив" выступил с заявлением, в котором назвал "чрезмерными" ограничительные меры в отношении московских болельщиков, прибывших в Санкт-Петербург на матч, который состоялся 2 мая (6:1).

Как подчеркивается в заявлении РФС, союз понимает, что петербургский клуб и полиция действовали "руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды".

"Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник", - говорится в сообщении РФС.

Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности футбольного клуба "Зенит" и ГУВД Санкт-Петербурга.

В РФС обещают принять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее РПЛ также отчиталась о результатах своей проверки и рекомендовала "Зениту" "больше внимания уделять атмосфере на гостевых секторах своего стадиона" после инцидента с болельщиками "Локомотива".

РПЛ установила, что массовая пересадка болельщиков "Локомотива" была устроена для обеспечения безопасности. По этой же причине был прекращен выход болельщиков из гостевого сектора незадолго до окончания матча. Также РПЛ сообщила, что болельщиков "Локомотива" вывезли после игры на 12 автобусах в центр города также из-за риска возникновения столкновений с местными любителями футбола.