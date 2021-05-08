Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в субботних квалификационных заездах Гран-при Испании - четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас замкнул тройку лидеров.

Россиянин Никита Мазепин из Haas занял 20-е место и, таким образом, в воскресной гонке будет стартовать с последнего места.

Соревнования проходят на автодроме в Барселоне.

автогонки Испания Формула-1 Льюис Хэмилтон

Новости по теме

Новости

Покинувшие Суперлигу клубы выплатят пожертвования в сумме 15 млн евро

Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне НХЛ, впервые с 2010 года

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Pfizer Inc и BioNTech SE предоставят вакцины для участников ОИ в Токио

Россия вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею и сыграет с Канадой

"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

Овечкин пропустит очередной матч в НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код