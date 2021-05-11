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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46

"Барселона" задумалась об отставке главного тренера

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" допускает увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера команды по окончании сезона, сообщает ESPN.

Отмечается, что сомнения в дальнейшем сотрудничестве с 58-летним нидерландцем усилились после недавнего поражения с "Гранадой" и ничьей с "Атлетико" в чемпионате Испании. Кроме того, каталонский клуб выбыл из Лиги чемпионов.

По сведениям источников, в совете директоров "Барселоны" считают, что работа Кумана не соответствует долгосрочным целям клуба.

Куман возглавил "Барселону" летом прошлого года, срок действия контракта рассчитан на два года.

За три тура до финиша чемпионата Испании "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 75 очков. Столько же баллов имеет занимающий вторую строчку "Реал", у которого есть преимущество по дополнительным показателям. Во главе турнирной таблицы – "Атлетико", 77 очков.

Экс-наставник сборной Нидерландов Куман работал в ряде европейских клубов. В частности, он приводил к званию чемпионов Нидерландов "Аякс" (дважды) и ПСВ.

футбол Испания

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