Результативная игра Головина принесла "Монако" победу над "Ренном"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин отметился голом и результативной передачей в составе "Монако" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции против "Ренна".

На 16-й минуте он ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру, после чего тот поразил ворота. На 29-й минуте отметился голом сам.

Игра завершилась со счетом 2:1. Единственный гол "Монако" пропустил от своего же игрока: на 68-й минуте – через пять минут после выхода на замену – состоялся автогол Акселя Дисаси.

"Монако" сейчас занимает третье место, набрав 77 очков. На три балла он отстает от лидирующего "Лилля". На втором месте находится "Пари Сен-Жермен" (79). "Ренн" – на седьмой строчке, 55 очков.

В календаре чемпионата Франции остался один тур.