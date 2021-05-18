Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35

Покинувший ЦСКА Телегин перешел в "Авангард"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экс-нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин продолжит карьеру в омском "Авангарде".

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", срок действия контракта с 29-летним хоккеистом составит два года.

Телегин покинул ЦСКА накануне, в армейском клубе провел семь сезонов, набрав в 365 матчах 99 (41+58 по системе "гол+пас") очков.

В составе ЦСКА стал, в частности, обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России – олимпийским чемпионом.

"Авангард" сейчас является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф сезона-2020/21 он победил ЦСКА.

хоккей

Новости по теме

Новости

Российские пловцы выиграли эстафету вольным стилем на ЧЕ в Будапеште

Российский пловец Колесников установил рекорд мира

Российский пловец Колесников установил рекорд мира

Манчини на пять лет продлил контракт со сборной Италии по футболу

Иван Телегин покинул ХК ЦСКА

Белоруссию лишили этапа КМ по биатлону из-за ситуации в стране

Дзюба забил четыре мяча "Тамбову" и стал лучшим бомбардиром РПЛ

"Спартак" финишировал вторым в РПЛ и сыграет в Лиге чемпионов

Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе после Нурмагомедова

Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе после Нурмагомедова

Назван предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код