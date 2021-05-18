Покинувший ЦСКА Телегин перешел в "Авангард"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экс-нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин продолжит карьеру в омском "Авангарде".

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", срок действия контракта с 29-летним хоккеистом составит два года.

Телегин покинул ЦСКА накануне, в армейском клубе провел семь сезонов, набрав в 365 матчах 99 (41+58 по системе "гол+пас") очков.

В составе ЦСКА стал, в частности, обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России – олимпийским чемпионом.

"Авангард" сейчас является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф сезона-2020/21 он победил ЦСКА.