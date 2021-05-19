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Чемпион мира по футболу Хедира объявил о завершении карьеры

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого футбольного клуба "Герта" Сами Хедира объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

"Время прощаться. Никогда не бывает легко принимать решения, меняющие жизнь. Но иногда приходится. В субботу сыграю свою последнюю игру в карьере!" – написал Хедира в инстаграме.

"Для меня было честью играть за некоторые из крупнейших клубов, выигрывать выдающиеся титулы и быть частью исторического момента, когда мы держали в руках трофей чемпионата мира в 2014 году!" – добавил он, поблагодарив болельщиков, партнеров по командам, тренеров, семью и друзей.

34-летний Хедира ранее играл за немецкий "Штутгарт", испанский "Реал", итальянский "Ювентус".

В составе "Реала" он по разу выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, в составе "Ювентуса" – чемпионат Италии (пять раз), Кубок Италии (три), Суперкубок Италии (два).

Также Хедира стал чемпионом мира-2014, бронзовым призером ЧМ-2010, бронзовым призером чемпионатов Европы-2012, 2016.

22 мая "Герта" в гостях играет с "Хоффенхаймом" в матче чемпионата Германии.

футбол Германия

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