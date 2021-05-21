Салихова покинула совет директоров "Спартака" из-за несогласия с политикой клуба

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Зарема Салихова, спутница владельца московского футбольного клуба "Спартак", объявила о выходе из состава совета директоров ФК.

Свое решение она объяснила разногласиями по вопросу выбора нового главного тренера команды и трансферной политикой клуба.

"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

"Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд "Спартак-детям", - отметила она.

По сообщениям СМИ, новым главным тренером "Спартака" должен стать португалец Руй Витория, дважды приводивший "Бенфику" к золоту чемпионата Португалии. Предыдущий тренер "Спартака", немец итальянского происхождения Доменико Тедеско, не стал продлевать контракт с клубом. При нем команда финишировала на втором месте в турнирной таблице.

Что касается Салиховой, она, как сообщалось, вошла в состав совета директоров "Спартака" 3 мая.