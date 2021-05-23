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Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по водным видам спорта

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по плаванию завоевала наибольшее число золотых медалей на завершившемся в воскресенье в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Второе место в медальном зачете заняла Великобритания (12, 13, 7), третье – Италия (10, 14, 20).

По общему числу наград лучшей оказалась Италия – 44 медали. Россияне заработали 42, британцы – 32.

Венгрия

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