Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по водным видам спорта
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по плаванию завоевала наибольшее число золотых медалей на завершившемся в воскресенье в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.
Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Второе место в медальном зачете заняла Великобритания (12, 13, 7), третье – Италия (10, 14, 20).
По общему числу наград лучшей оказалась Италия – 44 медали. Россияне заработали 42, британцы – 32.