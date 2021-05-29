Гроссмейстер Непомнящий проиграл в первом матче полуфинала FTX Crypto Cup

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил американцу Уэсли Со в первом матче полуфинала онлайн-турнира FTX Crypto Cup.

В трех партиях матча Непомнящий и Уэсли сыграли вничью, но в последней россиянин проиграл.

Также в рамках турнира действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Швеция) и Теймур Раджабов (Азербайджан) сыграли вничью.

Следующий матч онлайн-турнира по быстрым шахматам пройдет в субботу.

Призовой фонд турнира FTX Crypto Cup составляет $320 тыс., включая бонус в размере $100 тыс. в биткоинах. Помимо денежного приза победитель также получит место в гранд-финале Тура, который состоится в сентябре.

Турнир является пятым из девяти турниров в шахматном туре Champions Chess Tour - 2021, общий призовой фонд которого составляет $1,5 млн.