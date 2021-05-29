Елисеев отметил отсутствие нарушений ковидного регламента на ЧЕ по самбо

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата Европы по самбо 2021 года в Лимасоле успешно справились с проведением турнира, несмотря на жесткий ковидный регламент, введенный республикой Кипр, заявил "Интерфаксу" президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

"На чемпионат Европы приехали сборные из 28 стран, всего порядка 600 человек. Это показывает, что самбо ждут и любят. К сожалению, сборные нескольких стран не смогли приехать в Лимасол из-за ковидных ограничений, но когда границы откроются, количество участников чемпионата Европы еще увеличится, значит, самбо ждут и любят", - сказал Елисеев.

"Мы впервые проводим такой массовый турнир, в рамках которого состоялись сразу три турнира – юниорский, молодежный и взрослый чемпионаты Европы. Из-за пандемии было очень сложно его организовать, Европейская федерация, федерация самбо Кипра приложили очень серьезные усилия для того, чтобы выполнять постановления республики Кипр, вовремя сделать прививки, сдать тесты, проследить за тем, чтобы участники турнира выполнять все предписанные меры безопасности. Тем не менее, чемпионат прошел на хорошем уровне", - добавил он.

"Конечно, одной федерации сложно организовать и провести такой турнир, тем более в условиях пандемии. Нам помогали наши друзья, генеральным партнером турнира выступила компания "Роснефть", помощь оказали партнеры кипрской федерации, за что им большое спасибо", - рассказал глава Европейской федерации самбо.

"Повлиял ли перенесенный коронавирус на результаты этих самбистов? Все, кто приехал сюда, провели серьезную подготовительную работу и пахали тут вне зависимости от того, перенесли они коронавирус или нет. Занятие спортом дает возможность им чувствовать себя крепкими и легче перенести эту болезнь. Отмечу, что уровень самбо в странах, которые раньше вышли из пандемии и получили возможность тренироваться, также вырос", - отметил он.

Елисеев отметил, что политические разногласия между странами, в частности, Арменией и Азербайджаном не отразились на отношениях между делегациями этих стран на турнире.

"У нас всегда спокойные отношения между сборными, ребята знают друг друга на протяжении многих лет и относятся друг к другу с уважением, несмотря на политику. На чемпионате Европы сражались самбисты из Азербайджана и Армении, представители этих стран стали чемпионами в разных весовых категориях. Мы не допускаем никаких инцидентов, даже в случае их возникновения, Европейской федерацией самбо предусмотрены самые серьезные санкции, которые прописаны в нашем уставе", - сообщил Елисеев.

Чемпионат Европы завершился в субботу. Российские самбисты были лучшими в командных зачетах женского и спортивного самбо. В командном зачете боевого самбо сенсационно первое место заняли украинские самбисты.