Киевское "Динамо" продлило контракт с главным тренером Луческу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали продление контракта румынского специалиста до июля 2023 года, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

"Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории" Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути. За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед, и мы надеемся, что прогресс продолжится", - заявил Суркис.

В минувшем сезоне под руководством Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины), одержало 28 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 7 поражений.

Луческу возглавил киевское "Динамо" летом 2020 года и сразу же столкнулся с неприятием со стороны фанатов клуба. Они посчитали недопустимым его присутствие в "Динамо" в связи с продолжительной деятельности в донецком "Шахтере" – главным соперником киевлян.

Столкнувшись с атмосферой враждебности, 75-летний специалист покинул было "Динамо" вскоре после назначения, но все же в итоге согласился работать с клубом и привел его к триумфу в чемпионате Украины. До этого четыре раза подряд чемпионом становился "Шахтер".

В "Шахтере" Луческу работал с мая 2004 по май 2016 года. Под его руководством "Шахтер" восемь раз выиграл чемпионат Украины, семь - Суперкубок Украины, шесть - Кубок Украины. Кроме того, сезон-2008/09 ознаменовался для "Шахтера" выигрышем Кубка УЕФА.

Луческу также работал в ряде европейских клубах, включая петербургский "Зенит" в сезоне-2016/17. До прихода в киевское "Динамо" он возглавлял сборную Турции.