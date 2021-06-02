Павлюченкова вышла в третий круг Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Во втором круге Roland Garros она нанесла поражение представительнице Австралии Айле Томлянович – 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает сейчас 32-е место, Томлянович является 76-й ракеткой мира.

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей пары Александра Саснович – Арина Соболенко (оба - Белоруссия).

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.