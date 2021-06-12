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Матч Дания – Финляндия возобновится в субботу

Матч Дания – Финляндия возобновится в субботу
Игроки сборных Дании и Финляндии Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Йоэль Похьянпало (слева направо)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии в Копенганене, прерванный из-за инцидента с датским игроком Кристианом Эриксеном, будет возобновлен в субботу.

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Согласно сообщению пресс-службы УЕФА, игра возобновится в 21:30 мск.

Отмечается, что команды доиграют оставшиеся пять минут первого тайма, после этого будет пятиминутный перерыв, следом за ним последует второй тайм.

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма при счете 0:0. На протяжении нескольких минут бригада медиков проводила реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля, а затем доставили в больницу. Его состояние стабильное.

29-летний Эриксен на клубном уровне защищает цвета итальянского "Интера", также он выступал за английский "Тоттенхэм", нидерландский "Аякс", молодежную команду датского "Оденсе".

Дания и Финляндия являются соперниками сборной России по группе В.

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