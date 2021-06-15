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Чемпионат России по футболу стартует 23 июля

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Старт чемпионата Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22 запланирован на 23 июля, сообщает пресс-служба РПЛ.

Началу чемпионата традиционно будет предшествовать матч за Суперкубок России. Игра между чемпионом России петербургским "Зенитом" и обладателем Кубка России столичным "Локомотивом" пройдет 17 июля в Калининграде.

Матчи первого тура чемпионата РПЛ запланированы на период с 23 по 26 июля.

Зимняя пауза запланирована после окончания 18-го тура, который пройдет с 10 по 13 декабря. Возобновится чемпионат матчами 19-го тура. Игры отчетного тура пройдут с 25 по 28 февраля 2022 года. В частности, здесь намечено московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 21 мая.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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