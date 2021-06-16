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"Реал" объявил об уходе Серхио Рамоса

За полтора десятка лет в составе мадридского клуба он выиграл множество титулов на внутренней и международной арене

"Реал" объявил об уходе Серхио Рамоса
Серхио Рамос
Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Защитник мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос покидает команду, сообщает пресс-служба ФК.

Отмечается, что в четверг пройдет соответствующая торжественная церемония, в рамках которой состоится и пресс-конференция с участием 35-летнего футболиста.

Серхио Рамос выступал в "Реале" с 2005 года, в мадридский клуб он переходил из испанской "Севильи". В составе "Реала" Рамос пять раз выиграл чемпионат Испании, по четыре – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира, три раза – Суперкубок УЕФА два - Кубок Испании.

Также он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в

футбол ФК Реал

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