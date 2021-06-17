ЦСКА пока не будет искать замену Алексею Березуцкому

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил о планах долгосрочного сотрудничества с экс-защитником команды Алексеем Березуцким, который стал исполняющим обязанности ее главного тренера.

"Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

"Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба", - сказал Бабаев, подчеркнув, что "ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА".

Ранее сообщалось о решении клуба расстаться с хорватом Ивицей Оличем, который в свое время также играл за ЦСКА.

"Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы", - отметил Бабаев.

О прекращении сотрудничества с 41-летним специалистом клуб объявил во вторник.

Олич возглавил ЦСКА в марте нынешнего года, сменив белоруса Виктора Гончаренко. При нем команда финишировала шестой в чемпионате России и впервые за 20 лет не попала в еврокубки.

Между тем, президент клуба Евгений Гинер заявлял, что руководство ФК не намерено увольнять тренера в межсезонье.