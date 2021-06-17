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Серхио Рамос заявил, что опоздал с решением по контракту с "Реалом"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Испанский защитник Серхио Рамос, покинувший мадридский футбольный клуб "Реал", заявил, что получил предложение о продлении контракта, а когда его принял, было уже поздно.

"Клуб предложил мне годовой контракт с более низкой зарплатой. Деньги никогда не были проблемой, это был вопрос срока: я хотел контракт на два года. Когда я в итоге принял предложение, мне сообщили, что срок его действия уже истек", - приводит слова Рамоса Goal.

Накануне "Реал" объявил о расставании с Рамосом.

35-летний Рамос выступал в "Реале" с 2005 года, в мадридский клуб он переходил из испанской "Севильи". В составе "Реала" Рамос пять раз выиграл чемпионат Испании, по четыре – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира, три раза – Суперкубок УЕФА два - Кубок Испании.

Также он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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