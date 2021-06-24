ФК "Ахмат" призвал ООН обратить внимание на давление со стороны США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обратился с заявлением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в свете ситуации вокруг блокировки YouTube-канала ФК.

Заявление, текст которого оказался в распоряжении "Интерфакса", подано "в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга".

"Клуб считает необходимым максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество. Для этого ФК "Ахмат" обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Наша задача - привлечь внимание ООН к беспрецедентному давлению на клуб, которое противоречит принципам и нормам, установленным Международной хартией физического воспитания и спорта, резолюциями ООН, Олимпийской хартией МОК и Уставами ФИФА и УЕФА", - отмечается в заявлении.

Каналы "Ахмата" и российской лиги смешанных единоборств АСА YouTube заблокировал 15 января. В декабре 2020 они попали под санкции Минфина США за предоставление финансирования главе Чечни Рамзану Кадырову, которого Вашингтон обвиняет в нарушениях прав человека.

Под санкции попали российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров обращает внимание на то, что "спорт нейтрален и находится вне политики".

"Спорт нейтрален и находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов. Мы уверены в поддержке грозненцев международным спортивным сообществом", - сказал он.

В четверг стало известно, что в картотеке арбитражных дел зафиксирован иск грозненского "Ахмата" к корпорации Google. Третьим лицом выступает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Иск подан в арбитражный суд Москвы.