"КАМАЗ-Мастер" представил новый грузовик команды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российская автогоночная команда "КАМАЗ-Мастер" презентовала свой новый спортивный грузовик "нового семейства К5".

Презентация прошла в пятницу в Набережных Челнах.

"В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, генеральный директор Государственной корпорации "Ростех", Председатель Совета директоров "КАМАЗа" Сергей Чемезов, депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин, члены Совета директоров компании, руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, представители команды "КАМАЗ-мастер" и камазовцы", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Отмечается, что "большая работа по созданию нового спортивного грузовика семейства К5 – КАМАЗ-435091 – шла в течение всего 2020 года и продолжилась сразу после возвращения команды "КАМАЗ-мастер" с Дакара-2021".

"Совершенно новый спортивный грузовик вобрал в себя весь опыт выступлений предыдущих лет. Изменённый облик кабины станет частью заводской маркетинговой программы продвижения нового семейства грузовиков ПАО "КАМАЗ" на международном и внутреннем рынке грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора команды по производству и развитию Сергея Савостина, конструкторы "КАМАЗ-мастера" при разработке и конструировании новой машины руководствовались предстоящими изменениями в техническом регламенте FIA, который принимается для планируемого с 2022 года грузового зачёта Чемпионата мира по внедорожным ралли.

После презентации автомобиль отправится в г. Омск на старт ралли "Шелковый путь-2021". Пилотировать новую машину будет действующий чемпион ралли "Дакар" Дмитрий Сотников со своим победным экипажем.

"Спортивный грузовик колёсной формулы 4х4 способен развивать максимальную скорость до 165 км/ч. Габаритная длина – 6900, высота – 3300, ширина – 2550. Снаряжённая масса автомобиля без топлива – 8600 кг. Полная масса автомобиля – 10200 кг", - отмечается в сообщении.

В 2021 году "Дакар" в зачете грузовиков традиционно завершился триумфом российской команды "КАМАЗ-Мастер". Общий зачет выиграл экипаж Дмитрия Сотникова. Второе и третье места заняли экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева соответственно.