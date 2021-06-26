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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пилот Red Bull Макс Ферстаппен (Нидерланды) показал лучшее время в квалификационных заездах Гран-при Штирии - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 3,841 секунды. Второе время показал финский пилот Mercedes Валттери Боттас, отставший от лидера на 0,194 секунды. Третьим стал также пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон (+0,226).

Боттас потеряет три стартовые позиции из-за штрафа, который он получил за опасные маневры на пит-лейне во время второй сессии тренировочных заездов.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за Haas, показал 20-е время. В гонке он будет стартовать с последнего ряда вместе со своим партнером по команде Миком Шумахером.

Гонка Гран-при Штирии, которая проходит в австрийском Шпильберге, состоится в воскресенье и начнется в 16:00 по Москве.

автоспорт Формула-1 Гран-при Штирии Макс Ферстаппен

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