Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Серхио Рамос Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос перешел в клуб "Пари Сен-Жермен", с ним заключили контракт на два года - до 30 июля 2023 года, сообщила пресс-служба ПСЖ.

Рамос через пресс-службу сообщил, что счастлив и горд присоединиться к этой команде и день подписания контракта не забудет никогда. Присоединение к "этому очень амбициозному проекту" и "команде великих игроков" он назвал значимой переменой в своей жизни и новым вызовом. Он выразил желание помочь клубу добиться новых титулов.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, в свою очередь, назвал Рамоса одним из величайших игроков эпохи.

Рамосу 35 лет. Он начинал карьеру в "Севилье", в 2005 году перешел в мадридский "Реал", за который провел 469 матчей и забил 72 мяча. С 2016 года защитник был капитаном "Реала".

Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года и провел за национальную команду 180 матчей, в которых забил 23 раза.

Вместе с "Реалом" он четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА и стал пятикратным чемпионом Испании. В составе сборной Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и дважды чемпионат Европы (2008 и 2012 года).

Королевский клуб 16 июня объявил, что Рамос уйдет из клуба. Футболист на следующий день объяснил, что ему предложили годовой контракт с более низкой зарплатой, он сначала хотел получить двухлетний контракт, затем решил все же принять предложение "Реала", но ему сказали, что уже поздно.

По данным ESPN, интерес к Рамосу проявили "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария".