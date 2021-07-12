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Первое уголовное дело о "договорняке" в российском футболе направлено в суд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Следствие МВД завершило расследование дела о проведении договорного футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец" в 2019 году, это первое подобное уголовное дело в России.

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"Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбужденного по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча, который состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги", - сообщила журналистам официальный представитель министерства Ирина Волк.

Уголовное дело направлено в суд.

По словам Волк, следствием установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец".

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"За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей. Тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч", - заявила представитель МВД.

В матче футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

В настоящее время тренеру и шестерым игрокам команды "Черноморец" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

В отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" продолжается", - сказала Волк.

Матч ПФЛ "Чайка" - "Черноморец" прошел 13 мая и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. По итогам первенства ПФЛ "Чайка" заняла первое место зоне "Юг", завоевав путевку в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на следующий сезон. "Урожай" (Краснодар) финишировал на втором месте с отставанием в три очка. "Черноморец" (Новороссийск) стал четвертым.

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