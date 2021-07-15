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В велокоманде Marathon-Tula подвели итоги предолимпийского Кубка наций

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Велокоманда Marathon-Tula выполнила все задачи, которые были поставлены на прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке наций на треке, заявил генеральный директор команды Александр Егоров.

"Мы довольны всеми кандидатами, которые отобрались на Игры. В принципе, те задачи, которые были поставлены, - выполнены. Немножко, может быть, не хватило в кейрине Александру Дубченко. Но чуть-чуть лучшего хотели. Но все равно на Играх все будет зависеть от решения тренерского штаба сборной", - сказал Егоров "Интерфаксу".

Соревнования были репетицией перед Олимпийскими играми в Токио. В состав сборной России пробились четыре представителя Marathon-Tula: Александр Дубченко, Гульназ Хатунцева, Диана Климова, Тамара Дронова. Дронова, однако, не выступила на Кубке наций, поскольку была задействована в гонках на шоссе в Турции.

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"Мы очень надеемся, что девушки в мэдисоне постараются побороться за призовое место. Олимпиада – непредсказуемая гонка, особенно на треке. И с учетом того, что два года у нас длится карантин, я думаю, что мы увидим сюрпризы – в разных дисциплинах. У кого-то были лучшие условия подготовки в карантин, у кого-то хуже", - отметил гендиректор команды.

За четыре дня на велодроме "Локосфинкс" гонщики команды завоевали четыре медали.

Золото в олимпийской дисциплине мэдисон на счету Гульназ Хатунцевой и Дианы Климовой.

Хатунцева выразила уверенность, что к Олимпиаде выйдет на пик формы.

"Здорово, что у нас была возможность выступить в мэдисоне на соревнованиях хорошего уровня перед Олимпиадой. Мы давно не ездили эту гонку на таком уровне. Ошибки были, но в том числе из-за того, что соревновательного опыта из-за пандемии не так много. Но у нас еще остается достаточно времени до Олимпиады, чтобы выйти на пик формы", - привела слова Хатунцевой пресс-служба команды.

"Выложился на 150 процентов из 100"

Кроме того, Климова завоевала серебро в гонке с выбыванием. Также на счету гонщиков Marazthon-Tula две бронзовые награды. Артур Ершов и Сергей Ростовцев стали третьими в мэдисоне. Третьими в командном спринте стали Даниил Комков, Павел Ростов, Дмитрий Нестеров и Александр Дубченко.

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По словам Ростовцева, он оказался доволен гонкой в мэдисоне.

"Могу сказать точно, что выложился на 150 процентов из 100. Хочу сказать спасибо своему напарнику за прекрасную гонку, потому что она прошла, не побоюсь этого слова, идеально, без какой-либо ошибки и казусов. Все было на уровне. Просто посторонние факторы повлияли на результат. Но для второй гонки с моим напарником, мы только скатались, и сразу заняли третье место – это дорогого стоит", - сказал Ростовцев "Интерфаксу"

"Некоторые моменты нашего вида спорта можно назвать рулеткой – повезло-не повезло. Иногда фортуна на твоей стороне, иногда она поворачивается к тебе спиной, иногда не участвует. Всякие маленькие мелочи, которые простыми словами не объяснишь, они случаются, но надо ценить то, что произошло, и верить в лучшее", - отметил он.

Как сообщалось, Ростовцев завоевал было золото в гонке на выбывание, однако был лишен награды и дисквалифицирован за снятый на финише шлем. Как отметил Егоров, дисциплинарных мер в отношении спортсмена вынесено не будет.

"Он сам по себе очень эмоциональный, эпатажный. Но выиграл он нормально, по силам, никому не оставил шансов. Обидно за те очки, которые должны были попасть в копилку рейтинга и могли бы попасть ему на Лигу чемпионов зимой, куда будут приглашать самые типовые по очкам гонщики. Но впереди еще есть гонки, которые могут помочь ему набрать очки и получить приглашение", - подчеркнул гендиректор.

В Кубке наций приняли участие 26 национальных сборных и две международные команды UCI, включая Marathon-Tula. Соревнование призвано заменить в календаре UCI Кубок мира. Первый этап соревнований состоялся в Гонконге, этап в Великобритании был отменен, этап в Кали - перенесен из-за пандемии коронавируса. В июне было объявлено, что Санкт-Петербург примет один из стартов в рамках этих соревнований. В программе российского этапа Кубка наций командные гонки, командный спринт, спринт, гит с места, гонки с выбыванием, омниум, кейрин, индивидуальные гонки.

велоспорт Marathon-Tula

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