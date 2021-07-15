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Черчесов отказался от неустойки при досрочном разрыве контракта

Черчесов отказался от неустойки при досрочном разрыве контракта
Станислав Черчесов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не настаивал на выплате ему неустойки за досрочный разрыв контракта, сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков в ходе онлайн-конференции.

"Да, я подтверждаю это, он отказался", - сказал Дюков, отвечая на вопрос, правда ли Черчесов отказался от выплаты ему неустойки.

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8 июля РФС объявил о досрочном расторжении контракта с Черчесовым. 15 июля Дюков отметил, что контракт с новым тренером национальной команды будет подписан до старта нового сезона 23 июля.

Россияне на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе B и покинула турнир.

57-летний Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. При нем национальная команда достигла наивысшего в своей истории результата на чемпионате мира - выхода в четвертьфинал ЧМ-2018.

футбол Станислав Черчесов РФС

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