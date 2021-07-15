Поиск

Российские регбистки в пятницу вернутся к тренировкам после карантина

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские регбистки в Японии вышли из карантина после того, как накануне у массажиста сборной был выявлен положительный тест на коронавиурс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации регби России.

"Повторно сданные тесты на коронавирус отрицательные, завтра они приступают к тренировкам", - сообщил собеседник агентства.

Накануне в пресс-службе ФРР сообщили о положительном тесте на коронавирус, который сдал массажист женской национальной команды по регби-7. Спортсменки были помещены в карантин в соответствии с антиковидными правилами проведения Олимпиады.

Япония регби

Новости по теме

Новости

Черчесов отказался от неустойки при досрочном разрыве контракта

Черчесов отказался от неустойки при досрочном разрыве контракта
Пандемия коронавируса

Результаты теста на COVID-19 у женской сборной РФ по регби отрицательные

Олимпиада-2020

Отобравшихся на ОИ двух российских пловцов временно отстранили из-за допинга

Отобравшихся на ОИ двух российских пловцов временно отстранили из-за допинга

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров возглавил ХК ЦСКА

Олимпиада-2020

Российских регбисток изолировали в Токио из-за COVID у массажиста сборной

Российских регбисток изолировали в Токио из-за COVID у массажиста сборной
Евро-2020

Матчи в Петербурге посетили почти 30 тысяч иностранных болельщиков

Матчи в Петербурге посетили почти 30 тысяч иностранных болельщиков
Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу. Обобщение

Чемпионат Европы по футболу. Обобщение
Евро-2020

Вратарь сборной Италии Доннарумма признан лучшим игроком Евро

Евро-2020

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу
Евро-2020

Италия - Англия. Онлайн

Италия - Англия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код