Российские регбистки в пятницу вернутся к тренировкам после карантина

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские регбистки в Японии вышли из карантина после того, как накануне у массажиста сборной был выявлен положительный тест на коронавиурс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации регби России.

"Повторно сданные тесты на коронавирус отрицательные, завтра они приступают к тренировкам", - сообщил собеседник агентства.

Накануне в пресс-службе ФРР сообщили о положительном тесте на коронавирус, который сдал массажист женской национальной команды по регби-7. Спортсменки были помещены в карантин в соответствии с антиковидными правилами проведения Олимпиады.