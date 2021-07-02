Песков нашел положительные стороны в запрете медведя МОК

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Решения Международного олимпийского комитета (МОК) подлежат исполнению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о запрете российским синхронисткам выступать в купальниках с медведем.

"Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны - в МОКе официально признали медведя символом России", - отметил он.

Ранее в сборной РФ по синхронному плаванию сообщили, что МОК запретил российским спортсменкам использовать купальники с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио, поскольку это животное ассоциируется с Россией.

В самом Олимпийском комитете ситуацию не комментировали.