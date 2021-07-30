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Матчи РПЛ в Москве предложено проводить с 1-3 тыс. зрителей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Москве внесло предложение о проведении массовых мероприятий с допуском от 1 до 3 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предлагается допускать на массовые мероприятия - за исключением мероприятий в организациях культуры и образования - после расчёта показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией за две последние календарные недели. В

Согласно предложению, на объекты возможен допуск от 1 до 3 тыс. зрителей.

О порядке допуска болельщиков на матчи московских команд Тинькофф РПЛ - "Динамо", "Локомотива", "Спартака" и ЦСКА - клубы сообщат дополнительно.

Роспотребнадзор РПЛ футбол

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