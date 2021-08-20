Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании нового соглашения с нападающим команды Каримом Бензема.
Как сообщается на сайте "Реала", контракт с французским форвардом будет действовать до 30 июня 2023 года.
✍️ #Benzema2023 pic.twitter.com/emOxPv8hj8— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 20, 2021
33-летний Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из "Лиона" в качестве четырехкратного чемпиона Франции, двукратного обладателя Суперкубка и обладателя Кубка Франции. В составе "Реала" он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по четыре – Лигу чемпионов и клубный ЧМ, два раза – Кубок Франции.