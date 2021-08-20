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Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"

Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании нового соглашения с нападающим команды Каримом Бензема.

Как сообщается на сайте "Реала", контракт с французским форвардом будет действовать до 30 июня 2023 года.

33-летний Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из "Лиона" в качестве четырехкратного чемпиона Франции, двукратного обладателя Суперкубка и обладателя Кубка Франции. В составе "Реала" он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по четыре – Лигу чемпионов и клубный ЧМ, два раза – Кубок Франции.

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