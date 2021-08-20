ФК "Рубин" из-за травмы отзаявил полузащитника Кварацхелию
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" временно вывел из заявки грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.
Как сообщает пресс-служба клуба, это связанно с травмой, полученной футболистом.
Вместо Кварацхелии в заявку внесен защитник сборной Туниса Монтассар Тальби, перешедший в "Рубин" недавно.
20-летний Кварацхелия перешел в "Рубин" из московского "Локомотива" в 2019 году.
Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки "Рубина" в @premierliga. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби. pic.twitter.com/XMTw4nif3X— "Рубин" Казань (@fcrk) August 20, 2021