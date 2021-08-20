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ФК "Рубин" из-за травмы отзаявил полузащитника Кварацхелию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" временно вывел из заявки грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает пресс-служба клуба, это связанно с травмой, полученной футболистом.

Вместо Кварацхелии в заявку внесен защитник сборной Туниса Монтассар Тальби, перешедший в "Рубин" недавно.

20-летний Кварацхелия перешел в "Рубин" из московского "Локомотива" в 2019 году.

футбол

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