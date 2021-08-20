Медведев и Рублев встретятся в полуфинале турнира Masters в Цинциннати

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев составят полуфинальную пару на проходящем в Цинциннати (США) турнире категории ATP Masters 1000.

Об этом стало известно после того, как вторая ракетка мира Медведев в матче 1/4 финала переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (№13 в мировом рейтинге) – 6:1, 6:1. Спортсмены провели на корте 54 минуты.

Ранее седьмая ракетка мира Рублев, как сообщалось, взял верх над французом Бенуа Пером (50).

Полуфинал между Медведевым, заявленным на турнире в США в качестве его первой ракетки, и Рублевым пройдет в субботу.

Таким образом, в финале соревнования гарантированно выступит представитель России.

15 августа Медведев выиграл турнир категории Masters в Торонто. Он завоевал 12-й титул в карьере, в том числе четвертый - на соревнованиях серии Masters.

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.