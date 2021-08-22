У двух членов делегации команды ПКР обнаружили коронавирус

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Два члена делегации команды Паралимпийского комитета России (ПКР) сдали положительные тесты на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ПКР.

"К сожалению, это правда, два члена делегации сдали положительные тесты", - заявил собеседник агентства.

Паралимпиада в Токио стартует 24 августа и завершится 5 сентября.

Команду ПКР в Токио представят 242 спортсмена, которые выступят в 19 видах спорта из 22. Российская команда выступит в Токио без национальных флага и гимна. На церемониях награждения россиян будет подниматься флаг ПКР и звучать фрагмент концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.